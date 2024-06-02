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80's L.L.Bean Suede Sports Cap Rust USA製
商品番号 N51776302785
商品名

80's L.L.Bean Suede Sports Cap Rust USA製
ブランド名 エルエルビーン
特別価格 税込 17,437 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッドストックを一度試着した際にファンデーションがつき少し白くなっています、気になさらない方に。カビやスウェードの抜け等もありません。83年のエルエルビーンのカタログに載っていたものです。ツバに幅があり深さがある良いシルエット。ハンティングお好きな方に。サイズ表記　Large色　Rust錆のようなオレンジ　赤茶系製造　アメリカ製　madeinUSA✳︎中古品のため傷や汚れの見落としの可能性あり、わんこがいるため取りきれない毛の付着の可能性あり。発送は簡易包装でできるだけコンパクトにして梱包しますので折り畳んだり圧縮することがあります。発送方法は匿名配送のメルカリ便どちらかで発送します。筆記体　刺繍　トート　ギザタグ
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