【新品】LUIGI BORRELLI ルイジボレッリ　ネクタイ　イタリア製

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商品詳細
柄・デザイン···ストライプネクタイイタリア製父からの頂き物ですが、使用しない為出品します。LUIGIBORRELLIのネクタイです。光沢があり高級感があります！！角度によっては若干青っぽくも見えます。(4枚目の写真)全長144㎝大剣幅8㎝※箱はございません新品未使用品ですが自宅保管とご理解頂き購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/symmetric807245.html
http://narcologia.ru/goods/pompous541323.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic498437.html
2019SS：新商品入荷情報】LUIGI BORRELLI/ルイジ・ボレッリ（イタリア ...
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ルイジ・ボレッリ ネクタイ ストライプ柄 イタリア製 ナポリ 高級ブランド シルク メンズ グレー Luigi Borrelli 【中古】
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