コンチネンタル財布 ブラックローマンレザー コンチネンタル長財布

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プレゼントで頂き自宅にてカード類を閉まって保管していました。外には持ち歩いてません。未使用ですが自宅保管、一度人の手に渡っておりますので、汚れ等はありませんがショップ同様ではなく中古扱いになりますので御理解下さい。ブラックのローマンカーフレザーを使用し、ボタンホールバーステッチを施したデザイン。カードスロットx13、ゆったりとしたマチ付きのコンパートメント、フラットポケット、ジップポケットを備えています。イタリア製ハンドメイドサイズ高さ:19cm奥行き:2cm幅:9cm製品コード★USEDの品です、中古品にご理解のない方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。★美品表記は個人の主観による物ですのでご理解の程宜しくお願いします。