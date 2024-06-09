【希少 ヴィンテージ】マルジェラ ポケットTシャツ

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【希少ここのえ期】MartinMargielaマルタンマルジェラボーダーポケットカットソーサイズ：46カラー：ダークネイビー/ホワイトのマイクロボーダー原産国：イタリア着丈70肩幅50袖丈46胸囲106裾回りのステッチ跡に穴がございます。ホツレは広がらないので、着用は問題ありません。（※最後の写真参照）MaisonMargielaメゾンマルジェラアントワープ6（アンドゥムルメステール ウォルターヴァンベイレンドンク ダークヴァンセーヌ ダークビッケンバーグ マリナイー マルタンマルジェラ ）がお好きな方へ是非。ガリアーノCOMMEdesGARÇONSCDGコムデギャルソンYohjiYamamotoヨウジヤマモトヨウジrafsimonsjwandersonjwジェイダブリューアンダーソンヴェトモンVETEMENTSアレキサンダーワンAlexanderWangニコラ・ジェスキエールゲスキエールDOVERSTREETMARKETドーバーストリートマーケットJilSanderジルサンダーgosharubchinskiyゴーシャラブチンスキーゴーシャがお好きな方にもオススメ。