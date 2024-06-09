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【希少 ヴィンテージ】マルジェラ ポケットTシャツ
商品番号 R98471680690
商品名

【希少 ヴィンテージ】マルジェラ ポケットTシャツ
ブランド名 マルタンマルジェラ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少ここのえ期】MartinMargielaマルタンマルジェラボーダーポケットカットソーサイズ：46カラー：ダークネイビー/ホワイトのマイクロボーダー原産国：イタリア着丈70肩幅50袖丈46胸囲106裾回りのステッチ跡に穴がございます。ホツレは広がらないので、着用は問題ありません。（※最後の写真参照）MaisonMargielaメゾンマルジェラアントワープ6（アンドゥムルメステール　ウォルターヴァンベイレンドンク　ダークヴァンセーヌ　ダークビッケンバーグ　マリナイー　マルタンマルジェラ　）がお好きな方へ是非。ガリアーノCOMMEdesGARÇONSCDGコムデギャルソンYohjiYamamotoヨウジヤマモトヨウジrafsimonsjwandersonjwジェイダブリューアンダーソンヴェトモンVETEMENTSアレキサンダーワンAlexanderWangニコラ・ジェスキエールゲスキエールDOVERSTREETMARKETドーバーストリートマーケットJilSanderジルサンダーgosharubchinskiyゴーシャラブチンスキーゴーシャがお好きな方にもオススメ。
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