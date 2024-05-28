美品 パトリックコックス ユニオンジャック ネクタイ シルク100%

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◆商品内容【パトリック・コックス/PATRICK'SCOX】美品ネクタイユニオンジャック英国旗シルク100％絹100%英国旗柄、ユニオンジャックのパトリックコックスのネクタイです。【サイズ表記】大剣：9㎝小剣：4.8㎝全長：143㎝ ※採寸は若干の誤差がある場合がございますがなにとぞご了承願います。◆商品状態 傷や汚れのない綺麗な状態です。当方確認する限り美品といえると思いますがあくまでも中古品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。当方喫煙者やペットはおりませんのでご安心ください。以上、その他で気になる点等ございましたらご入札前にお気軽にお問い合わせください。