EDWARD H.BOHLIN 蹄鉄バックル

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
エドワード エイチ ボーリンのスターリングシルバーと14Kゴールドが使用されたバックルです。専用箱、袋、ミニカタログ、バックルの出品になります。※写っているベルトは付属しませんシルバー特有のくすみがありますが、特に目立った傷はなく美品だと思います。あくまでも中古品にご理解いただき、ご検討をお願いいたします。とてもマニアックなバックルで、写真では伝わりにくい良さがあります。別で出品しているサンセットトレイルズのバックルもそうですが、ご存知の方であれば、手に取っていただければ良さが分かっていただけると思います。※高額なバックルですので、ご購入後の返品はお受け致しません。納得いただいた上で、ご購入をよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis394044.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric488145.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper618409.html
No.46 ベンズ革蹄鉄バックルベルト-Janp
Edward H. Bohlin バックル | ortigueiramais.com.br
Edward H. Bohlin バックル | ortigueiramais.com.br
E.H.BOHLINサドルプレートバックル＃466 SPS ウェスタン バックル ...
【ONEWASH】40ミリ蹄鉄ベルト | ONE WASH powered by BASE
Edward H. Bohlin バックル | ortigueiramais.com.br
馬の横顔と蹄鉄 ウエスタン ベルトバックル ダイヤモンドカット BKL838 ...
Edward H. Bohlin バックル | ortigueiramais.com.br
蹄鉄 馬蹄 ウエスタンバックル ベルト バックル ホースシュー ブラック ...
【ONEWASH】40ミリ蹄鉄ベルト | ONE WASH powered by BASE
No.46 ベンズ革蹄鉄バックルベルト-Janp
蹄鉄 馬蹄 ウエスタンバックル ベルト バックル イミテーション ...
Edward H. Bohlin バックル | ortigueiramais.com.br
http://narcologia.ru/goods/parenthesis394044.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric488145.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper618409.html
No.46 ベンズ革蹄鉄バックルベルト-Janp
Edward H. Bohlin バックル | ortigueiramais.com.br
Edward H. Bohlin バックル | ortigueiramais.com.br
E.H.BOHLINサドルプレートバックル＃466 SPS ウェスタン バックル ...
【ONEWASH】40ミリ蹄鉄ベルト | ONE WASH powered by BASE
Edward H. Bohlin バックル | ortigueiramais.com.br
馬の横顔と蹄鉄 ウエスタン ベルトバックル ダイヤモンドカット BKL838 ...
Edward H. Bohlin バックル | ortigueiramais.com.br
蹄鉄 馬蹄 ウエスタンバックル ベルト バックル ホースシュー ブラック ...
【ONEWASH】40ミリ蹄鉄ベルト | ONE WASH powered by BASE
No.46 ベンズ革蹄鉄バックルベルト-Janp
蹄鉄 馬蹄 ウエスタンバックル ベルト バックル イミテーション ...
Edward H. Bohlin バックル | ortigueiramais.com.br