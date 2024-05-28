EDWARD H.BOHLIN 蹄鉄バックル



No.46 ベンズ革蹄鉄バックルベルト-Janp



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エドワード エイチ ボーリンのスターリングシルバーと14Kゴールドが使用されたバックルです。専用箱、袋、ミニカタログ、バックルの出品になります。※写っているベルトは付属しませんシルバー特有のくすみがありますが、特に目立った傷はなく美品だと思います。あくまでも中古品にご理解いただき、ご検討をお願いいたします。とてもマニアックなバックルで、写真では伝わりにくい良さがあります。別で出品しているサンセットトレイルズのバックルもそうですが、ご存知の方であれば、手に取っていただければ良さが分かっていただけると思います。※高額なバックルですので、ご購入後の返品はお受け致しません。納得いただいた上で、ご購入をよろしくお願いいたします。