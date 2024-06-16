DIESEL ディーゼル ビッグロゴ メンズベルト 焦茶

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商品詳細
⭐︎ご覧いただきありがとうございます⭐︎#GOLD8の出品物DIESELディーゼルビッグロゴメンズレザーベルトダークブラウンサイズ(cm)全長110(バックル含む)幅4.3ウエストサイズ約86〜97色:焦茶 レザースタート出品価格¥8880●その他注意事項写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。掲載写真に写りづらい細かい汚れがある場合がございます。完璧を求める方 神経質な方は購入をお控えください。●購入先古物許可証を必要とするブランドオークション●ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。Kdieselディーゼルハンドバックデニムショルダーバックトートバッグデニムデニムジャケットおしゃれ服アウターtシャツ伊達メガネブレスレットバングルヒール帽子ベルト
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