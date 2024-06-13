カシミヤ100%　マフラー　新品未使用品

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商品詳細
カシミヤ100% マフラー 新品未使用品サイズ 29.5cm×180cm品質表示/ネーム 無カラー···ブルー×ブラウン柄・デザイン···チェック素材···カシミヤ100%マフラーには何も付属しておりません。品質証明もありませんが、肌触りでわかっていただけると思います。他にマフラー、ネクタイ多数出品しております。出品者よりご覧ください。☆送料込み匿名配送☆#マフラー#カシミヤ#ギフト#クリスマス#ストール
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