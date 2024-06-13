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カシミヤ100%　マフラー　新品未使用品
商品番号 X22826989293
商品名

カシミヤ100%　マフラー　新品未使用品
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カシミヤ100%　マフラー　新品未使用品サイズ　29.5cm×180cm品質表示/ネーム　無カラー···ブルー×ブラウン柄・デザイン···チェック素材···カシミヤ100%マフラーには何も付属しておりません。品質証明もありませんが、肌触りでわかっていただけると思います。他にマフラー、ネクタイ多数出品しております。出品者よりご覧ください。☆送料込み匿名配送☆#マフラー#カシミヤ#ギフト#クリスマス#ストール
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