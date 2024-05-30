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新品未使用 RHCP × レイカーズ 限定 Tee XL
商品番号 X19126930797
商品名

新品未使用 RHCP × レイカーズ 限定 Tee XL
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レッチリ×レイカーズTシャツレイカーズカラーサイズXL新品未使用新品未使用ですが畳みジワ等あります。神経質な方はご購入お控え下さい。昨年4月にレイカーズのシーズンチケットホルダーにのみ配布された非売品で貴重です。レッチリRHCPRedHotChillPeppersLakersレッドホットチリペッパーズunlimitedloveアンリミテッドラブオルタナオルタナティヴオルタナティブミクスチャーフェスフェスティバルNBAlosangelsロサンゼルスレイカーズバスケットボールバスケ八村コービーレブロンlebronkobetシャツteeワールドツアーJAPANジャパン東京大阪公演ライブLIVEコンサートconcertシャツWORLDtour20222023バンドバンTKORNコーンヘビーメタルヘビメタローリングストーンズMETALLICAメタリカMARILYNMANSONマリリンマンソン2PACSNOOPDOGGスヌープドッグWU-TANGCLANNINEINCHNAILSナインチネイルズPINKFLOYDピンクフロイドNIRVANAニルヴァーナカートコバーンROCKヘビメタパンクロックハードロック80s90sUSA製パール・ジャムフーファイターズグリーンデイガンズアンドローゼズレディオヘッドレイジアゲインストザマシーンリンキンパークビスティーボーイズコールドプレイエミネムAC/DCレッド・ツェッペリンラモーンズU2エアロスミスローリングストーンズサウンドガーデンSoundgardenスマパンsmashingpumpkinsスマッシングパンプキンズ0004
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