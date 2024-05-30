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- 新品未使用 RHCP × レイカーズ 限定 Tee XL
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商品詳細
レッチリ×レイカーズTシャツレイカーズカラーサイズXL新品未使用新品未使用ですが畳みジワ等あります。神経質な方はご購入お控え下さい。昨年4月にレイカーズのシーズンチケットホルダーにのみ配布された非売品で貴重です。レッチリRHCPRedHotChillPeppersLakersレッドホットチリペッパーズunlimitedloveアンリミテッドラブオルタナオルタナティヴオルタナティブミクスチャーフェスフェスティバルNBAlosangelsロサンゼルスレイカーズバスケットボールバスケ八村コービーレブロンlebronkobetシャツteeワールドツアーJAPANジャパン東京大阪公演ライブLIVEコンサートconcertシャツWORLDtour20222023バンドバンTKORNコーンヘビーメタルヘビメタローリングストーンズMETALLICAメタリカMARILYNMANSONマリリンマンソン2PACSNOOPDOGGスヌープドッグWU-TANGCLANNINEINCHNAILSナインチネイルズPINKFLOYDピンクフロイドNIRVANAニルヴァーナカートコバーンROCKヘビメタパンクロックハードロック80s90sUSA製パール・ジャムフーファイターズグリーンデイガンズアンドローゼズレディオヘッドレイジアゲインストザマシーンリンキンパークビスティーボーイズコールドプレイエミネムAC/DCレッド・ツェッペリンラモーンズU2エアロスミスローリングストーンズサウンドガーデンSoundgardenスマパンsmashingpumpkinsスマッシングパンプキンズ0004
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