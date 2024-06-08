【専用】 23SS ヒステリックグラマー UNTAMED YOUTH Tシャツ

futomaru☆様専用の商品です。--------------------------------------・ブランド：HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー・アイテム：UNTAMEDYOUTHTシャツロゴプリント半袖・シーズン：2023SS・モデル：02231CT17・カラー：ホワイト×イエロー・素材(％)：綿100●サイズ・表記：XL・実寸(cm) 肩幅：約52 袖丈：約24 身幅：約59 着丈：約67 ※平置きでの寸法です。少々の誤差はご容赦ください。↓↓他にもヒステリックグラマー出品中です↓↓#ヒステリックグラマー_YUGA●状態保管による少々のシワがありますが、新品タグ付きの状態です。#HYSTERICGLAMOUR#ヒステリックグラマー柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬



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