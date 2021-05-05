マルジェラ　2つ折財布　カード入れ多め

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商品詳細
革製の二つ折り財布です。カードスロット16、紙幣入れ1、ファスナー付きコインポケットが特徴です。背面に4つの白いステッチ、内側にMaisonMargielaのロゴ。イタリア製。バヤマで購入牛革100%高さ13.0cm幅10.0cm奥行き3.0cmロゴ入り/内側にカードポケットあり/外側のサイドにファスナーポケットあり半年間使用しました。状態は綺麗です。
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