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マルジェラ　2つ折財布　カード入れ多め
商品番号 C71833564563
商品名

マルジェラ　2つ折財布　カード入れ多め
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 24,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

革製の二つ折り財布です。カードスロット16、紙幣入れ1、ファスナー付きコインポケットが特徴です。背面に4つの白いステッチ、内側にMaisonMargielaのロゴ。イタリア製。バヤマで購入牛革100%高さ13.0cm幅10.0cm奥行き3.0cmロゴ入り/内側にカードポケットあり/外側のサイドにファスナーポケットあり半年間使用しました。状態は綺麗です。
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