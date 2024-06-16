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キャプテンズヘルム #スウィート ビンテージ ティー
商品番号 J75788410074
商品名

キャプテンズヘルム #スウィート ビンテージ ティー
ブランド名 キャプテンズヘルム
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏即完売キャプテンズヘルム今季新作Tシャツサイズ間違いで購入したため出品一度も袖は通してません未開封です。一応中古品ということになるのでご理解ください。
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