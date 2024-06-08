沖縄三線セット（人工皮張り）教本と初心者に必要なお得な付属品

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種類···その他レベル···初心者二、三回しか使ってなくて、教室に通うのはやめようと思って安く出品しましたこの三線は、標準の三線よりも全長の長さが約４ｃｍほど小さくて軽く持ちやすく初心者に扱い易い中型サイズです。●カラクイ（糸巻き）は、しっかり調整しておりますので調弦が容易です。●棹の塗りは、光沢のある高級感溢れる黒塗りです。●三線本体は上級クラスの三線と変わらないデザインです。●標準の三線よりも少し小さく、軽いので初めての方にも扱い易いサイズです。●勘所シールは出荷前に調弦と同時に当店で貼って発送致しますので三線が初めての方も安心して練習ができます。棹：真壁型（光沢のある高級感溢れる黒塗り）南洋木胴：両面人工皮張り寸法：全長約７５ｃｍ胴直径約１８ｃｍ×胴の厚み約９ｃｍ※三線は、沖縄職人により部当（棹と銅のバランス調整）他 最終調整等丁寧に行っております。またすぐご使用いただける状態で胴巻、カラクイ、弦、糸掛け、ウマ、すべてセティングされております。＜セット内容＞●沖縄三線本体●三線布袋ケース●工工四勘所シール●つめ●ピック●三線天キャップ（三線の天を保護するもの）●消音ウマ（三線の音を減音させます。）●予備ウマ●予備男弦1本●予備中弦1本●予備女弦1本●クリップ式チューナー●五線譜で弾く沖縄三線教室教本