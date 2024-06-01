カオヨリナカミ kaoyorinakami 財布 brown

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商品詳細
カオヨリナカミ(kaoyorinakami)の財布になります。購入してから半年ほど使っていたので、目立った傷や汚れな無いものの薄い傷や使用感などは少しあります。他に欲しい財布ができたので出品させていただきます。#カオヨリナカミ#kaoyorinakami#財布カラー···ブラウン
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