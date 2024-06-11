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アルバートチェーン スマホチェーン ウオレットチェーン 英国 アンティーク 銀
商品番号 E48857877127
商品名

アルバートチェーン スマホチェーン ウオレットチェーン 英国 アンティーク 銀
ブランド名 Evital
特別価格 税込 14,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇英国　イングランド　ビンテージ　アンティーク　アルバートチェーン　ウオレットチェーン　スマホチェーン　チャーム　キーチェーン　キーホルダー　懐中時計チェーン　フォブチェーン　シルバーチェーン　ネックレス　ブレスレット◇フォブに当時物の方位磁石が付いてますホールマークあり◇スターリングシルバー　SV925（ライオン・ホールマーク全てのコマに刻印あり）アトリエ・メーカー/イニシャル　Tバー・留め具BB刻印　磁石WIP刻印◇アンティークの特徴でもある人気のグラデーションチェーン◇1800年代後半〜1900年代前半と思われます。確実な検証ではございません写真ホールマーク等でご判断宜しくお願い致します。◆日本では、懐中時計のチェーン自体があまり一般的ではありませんが、海外・西欧ではチェーンが家族に伝わる貴金属・ジュエリーであることは珍しいことではありません。懐中時計のチェーンが、「懐中時計を留める」ためだけの用途として使われていたかと言えばそうではなく、ごく普通のジュエリーとしてブレスレットやネックレスやチャームとして女性の方にも身に着けられています。◇イングランド直輸入品◇重さ　約61グラム　希少な重量たっぷり50グラムオーバー◇長さ　ロングメイン側全長（Tバーから留め具）約33センチ　　　　ショート側（Tバーから磁石入れて）約10センチ◇アンティーク感が損なわれない様にあえて磨いておりません。ピカピカがお好きな方は磨けばピカピカになると思います◇USED品・アンティーク品になりますので使用感などご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming515492.html
http://narcologia.ru/goods/troupe689711.html
http://narcologia.ru/goods/peroration119815.html
アルバートチェーン スマホチェーン ウオレットチェーン 英国 アンティーク 銀
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最終価格❗️】英国アンティークの純銀アルバートチェーン-
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アルバートチェーン – アンティークショップSILVER-LUG

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