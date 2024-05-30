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【レアモデル】ニューエラ 7 7/8 62.5cm ブラック デットストック
商品番号 K77826762869
商品名

【レアモデル】ニューエラ 7 7/8 62.5cm ブラック デットストック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入したものの被らずデットストック並みの新品長期保管です。どこかお店のカラー別注だったと思います。まとめ買いの方はお値引きさせて頂きます。※状態は良いですが保管時の匂いが多少します。気になる方は購入お控えください。本体:ブラックバイザー:ターコイズバイザー裏:ブラウン刺繍:ピンクxグリーン
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