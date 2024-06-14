【☆レフティ★希少☆】 FERNANDES FRB-50M エレキベース ブルー

この度はご覧いただきありがとうございます。その他の楽器も出品しておりますのでよろしくお願い致します。下記↓をクリックしてご覧下さい。#ココちゃんの楽器部屋【商品】FERNANDESFRB-50Mフェルナンデス エレキベースベース ミディアムスケールジャズベースレフティ左利きFERNANDESのエレキベース『FRB-50M』です非常に珍しい左利き用のエレキベースで、カラーは人気のブルーです目立つキズなく、綺麗な状態です！小ぶりなボディとミディアムスケールで扱いやすいサイズのベースとなっており、手の小さな方、女性の方でも弾きやすいベースですジャズベースタイプで、どのジャンル、バンドの曲にも合わせることができますフロントピックアップからは重量感のある太いサウンド、リアピックアップからは芯の強いタイトなサウンドが得られます弦ピッチは17ｍｍと狭く、ギターから持ち替えた時にも違和感なくプレイできますヘッドにつけられたテンションガイドは、弦に適切なテンションを与え、ベースにありがちなビビりを解消しています【詳細】ネック：メイプル、813mmスケール、32インチ指板∶ローズウッド、21フレットボディ：バスウッドピックアップ：PB-602、JB-482コントロール：2ボリューム、1トーンブリッジ：BB-7ほとんど弾いていないので、とても綺麗な状態ですネックは真っ直ぐで、フレットはピカピカで減りはありません目立つキズ、打こんなくとても綺麗な状態です！もちろん音出し確認済みで、ガリ等不具合はありません出品前に新品弦に交換済みですプチプチ、段ボールで梱包して発送しますケースは梱包資材としてお考えくださいメルカリ最安値！送料無料！☆セット内容☆・ベース本体・ソフトケース#ぼっちざろっく#ぼっちちゃん#後藤ひとり#山田リョウぼざろ他にも機材を出品中！#あまつく機材整理中↑コチラをタップし、画面左上の販売中にチェックを入れてください



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