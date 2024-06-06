クロムハーツ　3サイドジップウォレット

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名古屋ラシック店で2〜3年前位に購入して1年くらい使ってました！28万円くらいで購入しました！現在この型は入荷困難で値段も上がってて手に入りにくい商品になります。普通に使用してたので、インボイス、箱等ございません。目立った傷や汚れは特にないです。革の質もsilverもとてもいい状態で保管してます！欲しいものができたので手放します！値下げ可能です。お気軽にどうぞ！※素人保管なのでご理解ある方のみお願いします