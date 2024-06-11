パイロットリバー ウォレットPAILOT RIVER ロングウォレット

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オリジナルサドルレザーを使用した、シンプルでスリムなロングウォレットです。シンプルなフェース面ですが、ダブルステッチが引き立ち存在感があります。インナーデザインはカードの収納箇所が１２箇所もあり取り出しもしやすく収納力抜群です。札入れを含むフリーポケットは５箇所あり札入れ部にはマチが付いています。コインケースがありませんが薄い本体は快適にポケット収まります。W100mm×H190mm×D20mm購入してから1週間ほど使用して保管していました。革製品ですので購入時から付いている傷等あります。