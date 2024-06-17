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ERA.　BUBBLE CALF ROUND PALM WALLET
商品番号 K13714990468
商品名

ERA.　BUBBLE CALF ROUND PALM WALLET
ブランド名 イーラ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形...二つ折り１年ほど使用しましたが、まだまだ使用可能だと思います。フランス・デュプイ社のカーフレザーを使用。可能な限り小さくした手のひらサイズのラウンド財布です。1万円札は折らずに入り、ボックス型の小銭入れ、カード段は1段ながらカードサイズのフリーポケットが２室あるので複数枚のカードも収納できます。これまでのラウンド財布にはないサイズに仕上げています。MATERIAL:COWLEATHER（牛革）SIZE:H8cmW10.5cmD2cmAURALEEcomolidigaweldantonevconfreshservicegraphpaperhatskiJIEDAmfpenoutilphlannelstevenalanstillbyhandunfilyaecaHERILLWhitehouseCoxSLOWMaisonMargielaPaulSmithILBISONTE
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