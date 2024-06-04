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SUZUKI チェロ No.72 4/4
商品番号 Q74253519185
商品名

SUZUKI チェロ No.72 4/4
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 21,456 円
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商品詳細

状態...傷あり、メンテナンスの必要ありブランド...SUZUKIバイオリン種類···チェロ型番...No.72サイズ...4/4フルサイズ定価...220,000円(島村楽器)検索用:SUZUKIバイオリン/スズキバイオリン/ヴァイオリン/チェロ/クラシック/楽器
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