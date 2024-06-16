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ヒステリックグラマー　バングル
商品番号 W91964279089
商品名

ヒステリックグラマー　バングル
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年購入し、一度お出かけの際に使用しました。留め具辺りに少しキズがあります。ですので、細かな事が気になられる方はすいませんが…(^-^;)一度のみの使用ですので、使用感などは無いかと思います。ですが、素人の保管\u0026見た目ですので、ご理解お願い致します。付属品は写真の物になります。ご検討よろしくお願い致します♪
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