ヒステリックグラマー　バングル

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昨年購入し、一度お出かけの際に使用しました。留め具辺りに少しキズがあります。ですので、細かな事が気になられる方はすいませんが…(^-^;)一度のみの使用ですので、使用感などは無いかと思います。ですが、素人の保管\u0026見た目ですので、ご理解お願い致します。付属品は写真の物になります。ご検討よろしくお願い致します♪