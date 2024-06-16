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ガルシア 真鍮バックル スタッズベルト サイズ32 1日着用のみ
商品番号 X62538426234
商品名

ガルシア 真鍮バックル スタッズベルト サイズ32 1日着用のみ
ブランド名 ガルシア
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラックブランド保存袋付きgalciaガルシアの真鍮バックル、スタッズベルトのセットですサイズは32です購入初日に付けたのですが自分には少し小さいサイズだったので保管していました。#galcia#シルバー#真鍮バックル
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