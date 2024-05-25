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テンダーロイン(ウォレットチェーン無しです
商品番号 B20854265760
商品名

テンダーロイン(ウォレットチェーン無しです
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 39,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布素材···ホースハイドテンダーロイン×ポーターの財布です使用年数による茶芯が出ています穴はありません開閉時にホックのボタンにつられて雄のボタンが取れそうになったのでサドルレザーで小銭入れから補強してあるので絶対に壊れるとこはありません。
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