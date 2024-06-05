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【ヴィンテージ☆レア☆状態良好☆ YSL イヴサンローラン】ロゴTシャツ
商品番号 I72517128973
商品名

【ヴィンテージ☆レア☆状態良好☆ YSL イヴサンローラン】ロゴTシャツ
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 5,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YVESSAINTLAURENTVINTAGEYSLLOGOTEE#サンローランのレアTシャツです。よく見ると、花や蝶、エッフェル塔、鳥などのイラストでＹＳＬが描かれています。裾あたりには、ブランドロゴも入っています。モード感いっぱいで、1枚でも存在があります。ヴィンテージ商品なので、いわゆる古着とお考えください。ダメージ、汚れ、汗じみ等ないので、状態は良好だと思います。グッチジャパン時代のジャパン正規品になります(写真参照)。1枚で着るのはもちろん、#ジャケット#シャツのインナーにもいかがでしょうか。イタリア製素材コットン100%色ホワイトサイズS(XS〜S目安です)着丈約67.5㎝、身幅約46㎝、肩幅約41㎝、袖丈約21㎝(平置き、素人採寸になります)中古品として、ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。神経質な方はご遠慮ください。
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