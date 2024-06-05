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- 【ヴィンテージ☆レア☆状態良好☆ YSL イヴサンローラン】ロゴTシャツ
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商品詳細
YVESSAINTLAURENTVINTAGEYSLLOGOTEE#サンローランのレアTシャツです。よく見ると、花や蝶、エッフェル塔、鳥などのイラストでＹＳＬが描かれています。裾あたりには、ブランドロゴも入っています。モード感いっぱいで、1枚でも存在があります。ヴィンテージ商品なので、いわゆる古着とお考えください。ダメージ、汚れ、汗じみ等ないので、状態は良好だと思います。グッチジャパン時代のジャパン正規品になります(写真参照)。1枚で着るのはもちろん、#ジャケット#シャツのインナーにもいかがでしょうか。イタリア製素材コットン100%色ホワイトサイズS(XS〜S目安です)着丈約67.5㎝、身幅約46㎝、肩幅約41㎝、袖丈約21㎝(平置き、素人採寸になります)中古品として、ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/monophonic322512.html
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome903643.html
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