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★新品★ NEWERA ロサンゼルス　レイカーズ　キャップ　ニックネーム
商品番号 U36330718772
商品名

★新品★ NEWERA ロサンゼルス　レイカーズ　キャップ　ニックネーム
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名NEWERALOSANGELESLAKERS9FORTYA-FRAMESNAPBACKCAPニューエラロサンゼルス　レイカーズスナップバック　キャップ　★カラーパープル(ボディ)グレー(つば裏)★サイズフリー(スナップバック式て調整可)★状態新品未使用★特徴八村塁選手が所属するNBAの大人気チームロサンゼルス・レイカーズの本拠地LAがある西海岸”WESTCOAST”が前面にデザインされたニックネームシリーズの国内未発売ニューエラキャップ。NBAバスケダンク帽子海外限定ストリートファッションコーディネートコービーレブロンスラムダンク#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···パープル形···ベースボール素材···コットン
http://narcologia.ru/goods/navigate408730.html
http://narcologia.ru/goods/response285142.html
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