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未使用90s NIKE GOLF ナイキキャップ　銀タグ　ベージュグリーン
商品番号 U93415497655
商品名

未使用90s NIKE GOLF ナイキキャップ　銀タグ　ベージュグリーン
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 6,020 円
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商品詳細

90年代　NIKEgolfベースボールキャップベージュボディにブルーのスウォッシュ　ツバはブラック×グリーンの2トーンカラーとレトロカラーが可愛いらしいアイテム90年代のnewera等ネクストヴィンテージのキャップも高騰しておりまして、珍しいものとなっております。この機会に是非！タグ付き、未使用品、型崩れはなし、状態は良いです。サイズフリー、アジャスターモデル
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