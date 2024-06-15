未使用90s NIKE GOLF ナイキキャップ　銀タグ　ベージュグリーン

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商品詳細
90年代 NIKEgolfベースボールキャップベージュボディにブルーのスウォッシュ ツバはブラック×グリーンの2トーンカラーとレトロカラーが可愛いらしいアイテム90年代のnewera等ネクストヴィンテージのキャップも高騰しておりまして、珍しいものとなっております。この機会に是非！タグ付き、未使用品、型崩れはなし、状態は良いです。サイズフリー、アジャスターモデル
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