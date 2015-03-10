【UNKNOWN】片ミミ クロス柄 ブラック バンダナ

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*表記size 無し実寸 48㎝×54㎝*色 ブラック 黒*状態 生産国は不明 コットン100% 数年前にフリーマーケットで購入したものですが最近、奇跡的にもう1枚同じものを購入できましたので1枚をお譲りします スペシャルヴィンテージ！？ なのかもわかりませんが詳細不明でもしお分かりの方はコメントで教えてください いわゆるクロス柄と対となる柄で花火などと言われている一種のクロス柄バンダナになります ALLCOTTONSMALLCHANGE19999とクレジットが入りますがRNやWPL番号はありません SMALLCHANGEで検索すると東京、名古屋、博多などで店舗展開されている古着屋さんが出てきました そちらのオリジナルでしょうか？ とはいえ一辺がセルビッチ使いのいわゆる片ミミでレプリカバンダナでそこまでの手間のかかることをするのだろうか？という疑問 WASHFASTCOLORがまた嬉しい表記ですね 間にあるブランドロゴ的なものはクローバーでしょうか レプリカにしろ手間もこだわりの感じるバンダナになります もしオリジナルのヴィンテージだとしたらスペシャルですね まだ知られていないブランドもあるでしょうし もし古着だとすれば年代的には1960年代〜のディテールでしょうか そして人気で希少なブラック！クロス柄！ もう買わずにはいられませんでした 順番に値下げしていきますので動向を気にしていてください 古着になりますので神経質な方はご遠慮ください 発送は定形外郵便を予定しています#バンダナ #クロス柄 #ブラック #ビンテージ #ヴィンテージ #VINTAGE#古着 #USED