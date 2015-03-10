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【UNKNOWN】片ミミ クロス柄 ブラック バンダナ
商品番号 D85083933260
商品名

【UNKNOWN】片ミミ クロス柄 ブラック バンダナ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,440 円
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商品詳細

*表記size　無し実寸　48㎝×54㎝*色　ブラック　黒*状態　生産国は不明　コットン100%　数年前にフリーマーケットで購入したものですが最近、奇跡的にもう1枚同じものを購入できましたので1枚をお譲りします　スペシャルヴィンテージ！？　なのかもわかりませんが詳細不明でもしお分かりの方はコメントで教えてください　いわゆるクロス柄と対となる柄で花火などと言われている一種のクロス柄バンダナになります　ALLCOTTONSMALLCHANGE19999とクレジットが入りますがRNやWPL番号はありません　SMALLCHANGEで検索すると東京、名古屋、博多などで店舗展開されている古着屋さんが出てきました　そちらのオリジナルでしょうか？　とはいえ一辺がセルビッチ使いのいわゆる片ミミでレプリカバンダナでそこまでの手間のかかることをするのだろうか？という疑問　　WASHFASTCOLORがまた嬉しい表記ですね　間にあるブランドロゴ的なものはクローバーでしょうか　レプリカにしろ手間もこだわりの感じるバンダナになります　もしオリジナルのヴィンテージだとしたらスペシャルですね　まだ知られていないブランドもあるでしょうし　もし古着だとすれば年代的には1960年代〜のディテールでしょうか　そして人気で希少なブラック！クロス柄！　もう買わずにはいられませんでした　順番に値下げしていきますので動向を気にしていてください　古着になりますので神経質な方はご遠慮ください　発送は定形外郵便を予定しています#バンダナ　#クロス柄　#ブラック　#ビンテージ　#ヴィンテージ　#VINTAGE#古着　#USED
http://narcologia.ru/goods/influenza21393.html
http://narcologia.ru/goods/message960227.html
http://narcologia.ru/goods/injure103067.html
【UNKNOWN】片ミミ クロス柄 ブラック バンダナ
レアカラー ブラック クロス USA製 クロス対 片耳 ビンテージバンダナ ...
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【UNKNOWN】片ミミ クロス柄 ブラック バンダナ
1960s】WAMCRAFT ワムクラフト クロス柄 バンダナ《RN14193 WASHFAST ...
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【UNKNOWN】片ミミ クロス柄 ブラック バンダナ
レア/人気柄/60's/クロス/ビンテージ/バンダナ/片耳/ネイビー/RN14193 ...
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