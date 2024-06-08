dunhill 長財布

【カラー】ブラック【サイズ】（約）横19.5×縦9.5×マチ1.5【仕様】札入れ1／オープンポケット2／カード ポケット8【素材】牛革レザー（カウハイド）【付属品】専用BOX／ギャランティカード／保存布【商品状態】未使用保管品。写真4,5枚目にありますが擦ったような傷があります。外箱側面にも汚れ、破れありです。また、もらいもののため購入場所等は不明です。神経質な方・完品をお求めの方はご遠慮下さい。



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