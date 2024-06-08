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【トーガ】プルラ　バイカラー　レザーショルダーウォレット
商品番号 C26040463717
商品名

【トーガ】プルラ　バイカラー　レザーショルダーウォレット
ブランド名 トーガプルラ
特別価格 税込 13,156 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用保管品着脱式ショルダー付き箱付きタグなし参考価格　33,000円着脱式のショルダーを取り付けてショルダーウォレットとしてもご利用いただけます■新品未使用品ですが素人保管品ですショップ購入直後のクオリティはございません保管に伴う形崩れ、金属パーツのくすみなどがありますショルダーヒモに保管に伴うクセがありますお箱に僅かなダメージがありますお写真変更たまわりますご心配な点はご遠慮なくお尋ねください★プロフィールを必ずご一読ください財布形···三つ折り
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トーガ】プルラ バイカラー レザーショルダーウォレット 【代引き不可 ...
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