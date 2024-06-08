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ヴィトン　エピ　長財布　LOUIS VUITTON
商品番号 W30570752565
商品名

ヴィトン　エピ　長財布　LOUIS VUITTON
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

心斎橋のヴィトンで4年程前に11万程で購入しました。使用しておりしたが、まだまだ綺麗な状態で、ご使用にはまったく問題ないかと思います。箱は付きません。ご希望であれば、1000円プラスでお付け致します。
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