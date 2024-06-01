【新品】[T7] ウエッソン 半袖 セントジェームス ホワイト 白 neige

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…この度はご覧頂き有難うございます。…■商品詳細：日本正規品●ブランド名：saintjames/セントジェームス●商品名：ouessant/ウエッソン●商品番号：jc1325●サイズ：T7●カラー：neige/ホワイト白●仕様：半袖,無地●素材：cotton100%…■サイズ：表記：着丈/身幅/肩幅/袖丈：約cm前後T3：64/49/45/25T4：68/50/47/26T5：70/52/48/26T6：72/54/49/26T7：74/57/52/27※日本代理店発表値となりますが多少の誤差はございます。…■生地の厚さ①ouessant/ウエッソン/ウェッソン②naval/ナバル③morlaix/モーレ③piriac/ピリアック生地は①→②→③の順で薄手になります。…■発送方法：らくらくメルカリ便(ネコポス)…[注意事項]■お値引き、お値下げ、お取り置き、画像の追加、返品交換等はお受け致しておりません。また価格は都度変動致します。尚、お値下げコメント等にはスルー(返信致しません)させて頂きます。■他のサイトでも出品致しております。売り違いで在庫がない場合がございます。■画像は同モデルの場合は、流用、使いまわしております。■梱包は出来るだけコンパクトで簡易梱包、並びに梱包資材を再利用させて頂いております。■購入後48時間以内の決済を宜しくお願い致します。期限内の決済が確認ができない場合は購入者都合のキャンセル処理をさせて頂きます。■新品未使用になりますが、こちらは普通のお店やショップではなく個人で保管しておりました所有物並びに出品物(素人保管品)となっております。新品未開封未使用の商品並びに画像無し、記載なし、不具合、初期不良、キズ、汚れ等がございましても返品交換は対応致しておりません。以上、予めご了承ご理解熟考の上宜しくお願い致します。※気になる事がございましたらお問合わせを宜しくお願い致します。…#セントジェームス#ouessant#ウエッソン#ウェッソン#naval#ナバル#morlaix#モーレ#piriac#ピリアック#長袖#半袖#7分袖…