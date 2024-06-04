良品　ポロラルフローレン　マフラー　ストール　コットン　星条旗　ＰＯＬＯ　紺

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商品詳細
ラルフローレン、マフラー・ストールになります。綿コットン100%素材、コットンニット生地、星条旗アメリカ国旗にPOLO刺繍、色カラーは紺ネイビーになります。若干の使用感程度になります。size約155㎝×約31㎝
http://narcologia.ru/goods/recycling978314.html
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