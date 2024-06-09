◆感謝価格◆GODANE◆ゴダン◆カイマンクロコ折財布◆

ご覧頂きありがとうございます。プロフィール確認宜しくお願い致します。◆感謝価格で送料込み11000円から10500→9500→9000→8500→7000円に致します。◆GODANE◆カイマンクロコダイルラウンドファスナー折財布ので出品です。◆こだわりの鞄、財布などを制作するブランド『GODANE（ゴダン）』正規品高級素材カイマンクロコダイルの折り財布です。カイマンクロコダイルは凹凸感が独特の革で力強い雰囲気が魅力。ワニの尾にあたるテール部分を継ぎのない一枚革で使用しています。革には艶感を抑え、使うほどに風合い豊かに変化するマット加工を施しています。カード入れも工夫された作りで使いやすい機能性も考えられています。内側も本革を使用し、GODANEの刻印がされています。◆素材表面：カイマンクロコダイル内面：本革金具色：シルバーカラー◆サイズ:高さ：10cm横幅：11.5cmマチ：2.5cm◆仕様:紙幣入れ×2かぶせふた式小銭入れ×1カードホルダー×5フリーポケット×2◆状態は、一度試しに試着程度で使用して自宅保管になっておりました。素材特有の多少のスレキズ、個体差等はご了承ご理解の程宜しくお願い致します。＊画像確認宜しくお願い致します＊＊クロコダイル、カイマンクロコダイル、エキゾチックレザーがお好きな方にオススメです。宜しくお願い致します。



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