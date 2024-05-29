TRENTASETTE ミニウォレット イタリアンレザー ブラック　干場義雅

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TRENTASETTEミニウォレットイタリアンレザーブラックになります。今現在も同じ物を使用していて気に入り過ぎて2個使ってました。出品した物はサブとして使っていたので普段は自宅保管にしていました。丈夫に出来ており壊れる心配も当分無さそうなので出品します！とても使いやすいです。LEON.JP掲載\u0026FORZASTYLE掲載販売開始から数年経っても売れ続けているTRENTASETTE/トレンタセッテの大ヒット作。大人のミニウォレットです。早々に初回生産分が完売。継続的に全国から多数のご購入お問い合わせをいただいております。予想を超えるヒット作となっており自信をもっておすすめできる即買い推奨の10年使えるプロダクトです。▼『LEON.JP』に、「理想のミニ財布は、ここにありました！」と紹介していただいております。https://www.leon.jp/info/179647▼干場義雅氏編集長の『FORZASTYLE』に、「素材もパーツもイタリア由来でこだわりまくってます」と紹介いただいております。https://forzastyle.com/articles/-/55154メインで採用したイタリアンレザーはCONCERIA800（コンチェリアオットチェント）社の牛革ショルダーのブラックシボ革。植物タンニンなめし革に型押しされた画一的なシボが美しい革です。CONCERIA800社は1970年代後半に誕生し、世界の高級メゾンブランドにレザーを供給しているタンナー。ピサとフィレンツェの間でトスカーナ地方の中心地、ヌメ革の地域であるサンタ・クローチェ・スッラルノが拠点です。パーツは400年の歴史を誇るPRYM社のイタリア製ホックを採用。レザー同様に高級メゾンブランドが採用している上質なパーツ。イタリア製のレザー、パーツ。東京の革職人が一品一品、丁寧につくりあげています。東京のレザーファクトリーと議論を重ね、ビジュアル・サイズ・機能性のレベルを高め完成させた大人のためのメンズミニ財布です。■価格29,800円（税込）■サイズ縦7.0cm、横9.5cm、マチ2.0cm■収納カードは合計9枚、紙幣、硬貨を収納可能です。カラー···ブラック素材···本革財布形···三つ折り財布形···二つ折り