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ラゲッジレーベル　吉田カバン　財布　折り財布　カードケース　小銭入れ
商品番号 S13698668970
商品名

ラゲッジレーベル　吉田カバン　財布　折り財布　カードケース　小銭入れ
ブランド名 ラゲッジレーベル
特別価格 税込 2,835 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【ブランド】ラゲッジレーベルLUGGAGELABEL吉田カバン【アイテム】財布折り財布カードケース【状態】裏面に僅かな傷がありますが、遠目では気にならない程度です。【色】ブラック黒よろしくお願い致します！財布形···二つ折りカラー···ブラック
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