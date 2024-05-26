ラゲッジレーベル　吉田カバン　財布　折り財布　カードケース　小銭入れ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【ブランド】ラゲッジレーベルLUGGAGELABEL吉田カバン【アイテム】財布折り財布カードケース【状態】裏面に僅かな傷がありますが、遠目では気にならない程度です。【色】ブラック黒よろしくお願い致します！財布形···二つ折りカラー···ブラック
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