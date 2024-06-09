髙橋宏斗 BBM 2023 中日ドラゴンズ 50枚限定インサート ANTIQUE ...

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商品詳細
BBM2023中日ドラゴンズ髙橋宏斗投手（￼50枚限定 ANTIQUE）中京大中京高校からドラフト1位で中日ドラゴンズへ入団。WBCでも大活躍…優勝に貢献した若きエース。将来、メジャー移籍の可能性があります。スリーブに入れて大切に保管しているため、きれいな状態です。購入は画像を見て納得された場合のみ、宜しくお願い致します。スリーブとトップローダーに入れて、キズや水濡れ対策をして発送させて頂きます。#髙橋宏斗 #高橋宏斗 #中日ドラゴンズ #ドラゴンズ #BBM#TOPPS#NPB#野球カード #プロ野球 #BBM2023#EPOCH#WBC#どらほー #侍ジャパン #ワールドベースボールクラッシック #samuraijapan#BBMアンティーク
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