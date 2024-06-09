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髙橋宏斗　BBM 2023 中日ドラゴンズ　50枚限定インサート　ANTIQUE
商品番号 B68802349061
商品名

髙橋宏斗　BBM 2023 中日ドラゴンズ　50枚限定インサート　ANTIQUE
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBM2023中日ドラゴンズ髙橋宏斗投手（￼50枚限定　ANTIQUE）中京大中京高校からドラフト1位で中日ドラゴンズへ入団。WBCでも大活躍…優勝に貢献した若きエース。将来、メジャー移籍の可能性があります。スリーブに入れて大切に保管しているため、きれいな状態です。購入は画像を見て納得された場合のみ、宜しくお願い致します。スリーブとトップローダーに入れて、キズや水濡れ対策をして発送させて頂きます。#髙橋宏斗　#高橋宏斗　#中日ドラゴンズ　#ドラゴンズ　#BBM#TOPPS#NPB#野球カード　#プロ野球　#BBM2023#EPOCH#WBC#どらほー　#侍ジャパン　#ワールドベースボールクラッシック　#samuraijapan#BBMアンティーク
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