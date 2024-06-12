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LAD MUSICIAN スリッポン
商品番号 X52383362506
商品名

LAD MUSICIAN スリッポン
ブランド名 ラッドミュージシャン
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げサイズは42になります。25.5～26cmとなっておりますが26.5cmの方がぴったり履けるサイズ感だと思います。私は26cmなのですが、少し大きく感じました。使用回数は5回ほどです。ソールは少しだけ減っていますがまだまだ全然履いて頂けると思います。使用していた物なのでご理解頂けると幸いです。そのほか質問等あればコメントしてください。よろしくお願いします。
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