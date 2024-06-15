STUSSY S64 PIGMENT DYED TEE 新品未使用 Black

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商品詳細
商品名：STUSSYS64PIGMENTDYEDTEEサイズ：Lカラー：Black状態 ：新品未使用即購入OKです。申し訳ありませんが、値下げ交渉はお控えください。ショートスリーブピグメントダイTシャツ-スクリーンプリントグラフィック-リブ編みの襟-ユニセックス-ピグメントダイTシャツサイジング-100%コットン-インポート*本品は製品染めのため、色の出方や風合い、サイズにそれぞれ個体差があります。商品の特性上、洗濯により色が出る場合や、色落ちする場合があります。
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