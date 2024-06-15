cune キューン 芋の芽ボーリングシャツ　サイズ3

襟先と胸、背中に刺繍が入ったボーリングシャツ。レーヨン生地を使用しており肌触りがとても滑らかです。裾両脇にスリットが入っており、袖元には切替でボーダーの天竺生地を使用しています。前たての一番上にはゴムループがついており、第一ボタンをとめられるようになっています。モデル:着用サイズ3身長170cm体重62kgウエスト82cmオンラインストアでの即完売品未着用の新品です。サイズ間違えて購入してしまったので、定価以下でお譲りいたします。よろしくおねがいします。#adidas#アディダス#ジェレミースコット#ナイキ#メンズスニーカー#レディーススニーカー#atoms#UNDEFEATED#dunk#ディスラプト#ダンクロー#thenorthface#off-white#ジョーダン#jordan#FOG#fearofgod#cune#punkdrunkers



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