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cune キューン 芋の芽ボーリングシャツ　サイズ3
商品番号 B95785309100
商品名

cune キューン 芋の芽ボーリングシャツ　サイズ3
ブランド名 キューン
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

襟先と胸、背中に刺繍が入ったボーリングシャツ。レーヨン生地を使用しており肌触りがとても滑らかです。裾両脇にスリットが入っており、袖元には切替でボーダーの天竺生地を使用しています。前たての一番上にはゴムループがついており、第一ボタンをとめられるようになっています。モデル:着用サイズ3身長170cm体重62kgウエスト82cmオンラインストアでの即完売品未着用の新品です。サイズ間違えて購入してしまったので、定価以下でお譲りいたします。よろしくおねがいします。#adidas#アディダス#ジェレミースコット#ナイキ#メンズスニーカー#レディーススニーカー#atoms#UNDEFEATED#dunk#ディスラプト#ダンクロー#thenorthface#off-white#ジョーダン#jordan#FOG#fearofgod#cune#punkdrunkers
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