ポケットモンスター ピチューとピカチュウ Tシャツ ポケモン ヴィンテージ

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ご覧いただきありがとうございます。●サイズ：フリーサイズ身幅53cm着丈73cmLサイズほどと思われます。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：古着屋で購入。襟元に黄ばみ、プリント下にシミ、長期保管により全体的に黄ばみがあります。中古品、古着ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。家に喫煙者、ペットはおりません。Tシャツヴィンテージビンテージ古着USEDユーズドゲームTシャツGameNintendo任天堂ニンテンドーロッテリアハンバーガーファーストフード映画アニメanimeマンガ漫画まんがmangaオーバーサイズビッグサイズビッグシルエットゆるだぼゆるダボかわいい可愛い個性派個性的平成レトロY2K00s柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋、冬