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- ヒステリックグラマー＊デストロイオールモンスターズTシャツ新品タグ付
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商品詳細
＊brand＊ヒステリックグラマー高級ラインxxx＊size＊Lサイズ肩幅…41cm身幅…50.5cm着丈…69.5cm素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承くださいませ。＊color＊ブラック＊conditions＊なんばパークス店にて購入。タグ付新品未使用＊comments＊ヒステリックグラマートリプルラインのデストロイオールモンスターズフォトTシャツです。高級ラインですので、普通のTシャツよりも生地が上質で柔らかく、着心地抜群です。デザインも、ヒステリックグラマーと沢山コラボしているデストロイオールモンスターズの物で、とても人気のシリーズかと思います。1枚着るだけで、雰囲気のでるTシャツです。ヒステリックグラマーを卒業するため出品させて頂きます。
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