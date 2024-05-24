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ヒステリックグラマー＊デストロイオールモンスターズTシャツ新品タグ付
商品番号 J84729478534
商品名

ヒステリックグラマー＊デストロイオールモンスターズTシャツ新品タグ付
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊brand＊ヒステリックグラマー高級ラインxxx＊size＊Lサイズ肩幅…41cm身幅…50.5cm着丈…69.5cm素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承くださいませ。＊color＊ブラック＊conditions＊なんばパークス店にて購入。タグ付新品未使用＊comments＊ヒステリックグラマートリプルラインのデストロイオールモンスターズフォトTシャツです。高級ラインですので、普通のTシャツよりも生地が上質で柔らかく、着心地抜群です。デザインも、ヒステリックグラマーと沢山コラボしているデストロイオールモンスターズの物で、とても人気のシリーズかと思います。1枚着るだけで、雰囲気のでるTシャツです。ヒステリックグラマーを卒業するため出品させて頂きます。
http://narcologia.ru/goods/shuttle805125.html
http://narcologia.ru/goods/reboot850536.html
http://narcologia.ru/goods/tenet712063.html
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