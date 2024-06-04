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- 【希少】jun inagawa mad effect XXL Tシャツ
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商品詳細
●juninagawaジュンイナガワ madeffectマッドエフェクト●イラスト プリント Tシャツ オーバーサイズ●サイズ XXL肩幅58cm身幅61cm着丈80cm素人採寸のため多少の誤差はご理解願います。●状態使用感は多少ありますが、目立ったシミ汚れもなくまだまだご着用いただけます。●配送OPP袋に入れたうえ、ネコポス用ダンボールに入れネコポスにて配送予定。同デザインのパーカーも出品しております。ご検討頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋
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