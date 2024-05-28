MONCLER ロゴTシャツ Mサイズ ネイビー

ご覧いただきありがとうございます。モンクレールの半袖UネックTシャツで、人気のネイビーカラーです。※発送は24時間以内に行います。※プチプチ等で梱包し郵送します。※ご納得いただいた上でのご購入をお願いしたいため、 気になる箇所は写メのリクエストをお願いします。確認したところ首元が少し寄れています。その他目立った傷や汚れはありませんが、何度か着用しておりますのと中古品である旨ご理解の上ご購入ください。念の為首元のことを考慮し商品状態はややギスありにしております。サイズは素人採寸ですが以下となります。肩幅 45センチ着丈 67センチ胴 47センチゆったりダボっと切るのではなくスリムに着て頂けます。柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



MONCLER (モンクレール) ダブルロゴワッペンクルーネックTシャツ ネイビー サイズ:M



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