新品未使用 フェラガモ 長財布 リバイバル ブラウン系 66A069

フェラガモ長財布リバイバルブラウンメンズSalvatoreFerragamo66A069上質感漂う風合いが魅力的なウォレット。アイコンのガンチーニモチーフを添え、ブランドアピールも抜かりなく仕上げました。コインパースや豊富なカードスロットを備えており、スリムなフォルムながら収納力に優れています。こちらは新品未使用です。保管品により僅かな小傷等ある場合がございます。■素材レザー■カラーBIGSURSOIL×BLUEMARINE(0749677)ビッグスールソイル(ブラウン系)×ブルーマリン金具：シルバー■サイズ約W9.5×H18.5×D2cm■仕様オープン開閉式札入れ×1ファスナー式小銭入れ×1カードポケット×16ポケット×6■付属品ブランド箱



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