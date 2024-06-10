マーリーオブロンドン ベルト 貴重 38年前伝説の店「渋谷 ラ モスカ」で購入

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7777円→6666円に最終値下げ(10/14)マーリーオブロンドンベルト貴重38年前伝説の店「渋谷ラモスカ」で購入MarleyofLondonマーリーオブロンドンベルト水牛デカバックル貴重38年前に伝説の店「渋谷ラモスカ」にて購入即購入OKですが、他社にも多々、出しておりますので、売り切れていたら、取引きキャンセルになりますので、御了承の上。「イイね！」たくさん頂きましたが、御購入には至らなかったので、改めての出品です。当時、20000円位したと思います。「マーリーオブロンドン」がなかったので「ヒステリック」をお借りしています。MADEINLONDONサイズ:？素人採寸ですが、ウェスト76〜86センチ位まで対応可。(素人採寸であることをご了承下さい)実寸:全長98センチ(バックル部含む全長)幅5センチバックル部横12.5センチ、縦8.5センチ(素人採寸であることをご了承下さい)素材:レザー(多分、牛革)画像の様にタグが切れてしまっていますが、間違いありません。パンクスはもちろん、ウェスタンやバイカーの方にも良いと思います。Tシャツにデニムに、このベルトだけで、コーディネート完成する程、存在感があります。「目立った傷や汚れなし」で出品しております。気になる方は、御購入なさらない方が良いと思います。商品に対する感想は全て主観ですので、画像をご覧になってご判断下さい。全て、了承の方の御購入をお待ちしております。神経質な方、完璧をお求めの方は、御入札御遠慮下さい。素材···本革