NEWERA LP59FIFTY サンディエゴパドレス ジャーナルスタンダード ...

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ジャーナルスタンダード別注のパドレスのキャップです。サイズは71/2です。新品未使用タグ付きで、汚れ、匂いございません。別注ですので同じデザインは無く、即売り切れにて、現在発売しておらずレアだと思います。JOURNALSTANDARDダルビッシュ有タティスJrマニーマチャド阪神タイガース