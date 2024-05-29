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NEWERA LP59FIFTY サンディエゴパドレス　ジャーナルスタンダード
商品番号 D85569351016
商品名

NEWERA LP59FIFTY サンディエゴパドレス　ジャーナルスタンダード
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,021 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャーナルスタンダード別注のパドレスのキャップです。サイズは71/2です。新品未使用タグ付きで、汚れ、匂いございません。別注ですので同じデザインは無く、即売り切れにて、現在発売しておらずレアだと思います。JOURNALSTANDARDダルビッシュ有タティスJrマニーマチャド阪神タイガース
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