LOUIS VUITTON 長財布　ダミエ・グラフィット

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商品詳細
糸がほつれている箇所は写真の通りです。傷や汚れはほとんどありません。LouisVuitton長財布ダミエ・グラフィットブラック《シリアル番号》SP1049札入れ2小銭入れ1カード入れ12《付属品》なし【サイズ】縦10cm横18.5cm厚さ1.8cm
http://narcologia.ru/goods/ambassador976206.html
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