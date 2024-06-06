最終価格　ミッキー Tシャツ ディズニー 　90s 80s タワーオブテラー



最終価格 スペシャル タワーオブテラー Tシャツ XXL ディズニー ...



90s disney タワーオブテラー Tシャツ M/ミッキーマウス the twilight zone tower of terror | 古着屋youth vintage



90年代 タワーオブテラー tシャツ ミッキー ディズニー Disney vintage ...



ディズニー 90s ビンテージTシャツ タワーオブテラー ネイビー USA製 | フリマアプリ ラクマ



90s USA製 DISNEY MICKEY,INC The Twilight Zone Tower of Terror ...



Disney - 90' ディズニー タワーオブテラー Tシャツ グレーの通販 by ...



タワーオブテラー ミッキーTシャツ SIZE L【0701A97】【ネコポス発送可 ...



ビンテージ タワーオブテラー Tシャツ XL ディズニー ミッキー ...



タワーオブテラー 90年代ビンテージ Tower of Terror ミッキー ...



ニューウェ 90s vintage Tシャツ ミッキー hqnsC-m30264674144 Disney ...



ニューウェ 90s vintage Tシャツ ミッキー hqnsC-m30264674144 Disney ...



ディズニー 90s ビンテージTシャツ タワーオブテラー ネイビー USA製



90s disney タワーオブテラー Tシャツ M/ミッキーマウス the twilight zone tower of terror | 古着屋youth vintage



USA製 90's TOWER OF TERROR タワーオブテラー ヴィンテージ Tシャツ ...



Disney - ディズニー 90s ビンテージTシャツ タワーオブテラー ...

最終値下げです。お値引きはご遠慮ください。VINTAGEミッキーマウスTシャツサイズ表記 ワンサイズ（XL程度）肩幅約56cm、身幅約61cm、着丈約71cm、袖丈約23cmになります。素人採寸ですので多少の誤差がある場合がございます。ご了承ください。状態 ビンテージビンテージ特有の使用感、褪色はございますが着用に支障があるようなダメージなどはございません。年代を考慮しますとグッドコンディションの部類かと思います。あくまでビンテージですので神経質な方はご購入をお控えください。マルチカラープリントですと藤原ヒロシ氏が着用された柄が有名ですが、フルーツボディは身幅に対して着丈の長い個体が非常に多い印象です。こちらはより今っぽく着ていただける所謂ボックスに近いシルエットですので合わせやすくおすすめです。お好きな方この機会に是非。