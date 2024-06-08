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ACTIVE CITY CAP







CLESSTE C ACTIVE CITY CAP キャップ-



ACTIVE CITY CAP

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品】商品名:\"C\"ACTIVECITYCAPBLACKCLESSTEカラー：ブラックblackサイズ：free【商品の状態】使用状況：新品未使用、オンライン購入【注意事項】注意事項を必ず読んで頂き、下記の事項が守れる方のみ入札をお願い致します。仕事の都合上、発送及び連絡が遅れる場合がございます。新品未使用ではございますが個人管理のため、神経質な方の入札はご遠慮させて頂きます。気になる点は購入前にお願いします。丁寧な対応に努めますので宜しくお願いします。クレストCLESSTEryotakashima+81